Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy cevabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep maçı sonrası Semih Kılıçsoy sorusuna cevap verdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy cevabı
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06 Ekim 2024 22:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Semih Kılıçsoy açıklaması yaptı.

Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." şeklinde yanıtladı.

 

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