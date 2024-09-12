Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu!

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında Giovanni van Bronckhorst yönetiminde tek değişiklikle sahaya çıkacak. Semih Kılıçsoy'un yerine Joao Mario görev alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu!
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12 Eylül 2024 08:49
Son güncelleme 12 Eylül 2024 08:50

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor'a konuk olacak.

Kara Kartal, çıktığı 3 mücadelede 9 puan toplarken, 1 maçı ise BAY geçti. Bordo-Mavililer ise 2 karşılaşmada 2 puan topladı. Karadeniz ekibinin 1 maçı ertelenirken bir hafta da BAY geçti.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kartal iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

TEK DEĞİŞİKLİK

Hollandalı teknik adam derbi 11'ini belirledi. Bronckhorst, bu karşılaşmada tek değişiklik yapacak. Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok korurken savunma hattında Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku görev yapacak. Orta sahada Gedson-Al Musrati, forvet arkasında ise Rafa Silva yer alacak. Hollandalı hoca, kanatlarda Rashica ve kasığında sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy'un yerine Joao Mario'yu sahaya sürecek. Siyah-Beyazlılar'ın ileri ucunda Ciro Immobile forma giyecek.



 
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