Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama!

Beşiktaş'ın Hollandalı yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, cumartesi günü EURO 2024 çeyrek finalinde oynanacak Hollanda - Türkiye karşılaşmasını yorumladı.



Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un Avusturya karşısında son dakikada kurtardığı pozisyonla ilgili yorumda da bulundu.



Bronckhorst karşılaşmayla ilgili, "Her iki ülke içinde iyi bir maç olacak. Hollanda, Romanya karşısında iyi bir futbolla maçı kazandı. Türkiye'de iyi bir maç çıkardı ve çeyrek finale ulaştı. Mert'in de performansı ve katkısı harikaydı bu maçta. İki takım arasında iyi bir maç izleyeceğiz." dedi.



Hollandalı hoca, Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışıyla ilgili "Tabii ki de turnuvada Beşiktaşlı oyunculara daha çok bakıyoruz. Çok iyi bir kurtarış yaptı Mert Günok. Bu çok büyük bir özgüven verdi takım için çok önemliydi. Onun adına çok mutlu oldum. Biz ekip arasında kendi aramızda 'Kurtarışı yaptı ama topu kornere çeldi' diye espriler yaptık. Genel olarak çok iyi bir performans gösterdi." yorumunu yaptı.



''Futbol ve taktik açısından nasıl bir Avrupa şampiyonası izliyor?'' şeklinde gelen soruya cevap veren Giovanni van Bronckhorst, "Birçok takımın aynı sistemle oynadığını söyleyebilirim. Maçı genelde takımlar kontrol etmek istiyor. İspanya, Almanya, Hollanda'yı bunlara örnek verebiliriz. Takımlar topa sahip olup geçişler yapmak istiyor. Türkiye'de aynı zamanda bunu yapmaya çalışan bir takım. Son maç özelinde duran toptan goller bulmuş olmasına rağmen geçişlerde biraz daha fırsatları değerlendirebilseydi daha fazla gol atabilirdi. İzleyenler için iyi bir turnuva olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



