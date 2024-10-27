Van Bronckhorst'tan 'engelleme' talimatı

Genç kaleci Ersin Destanoğlu, 28 Ekim Pazartesi akşamı Rams Park'ta oynanacak müsabakada da kalede olacak. Teknik ekip, Mert Günok'un sakatlığı sebebiyle yokluğunda kaleyi, yine Lyon panterine emanet edecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ersin'den maç boyunca bu kez Galatasaraylı futbolculara geçit vermemesini istedi.



ICARDI VE OSIMHEN'E ENGELLEME TALİMATI



Gio savunmada Gabriel Paulista'nın yokluğunda görevlendireceği; Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan da; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e maç boyunca pozisyon bulmalarını engelleme talimatı verdi.





IMMOBILE'YE GÜVEN TAM



Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Siyah-Beyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunan, aynı zamanda da ligde gol krallığında zirvede bulunan Immobile'ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam. Trendyol Süper Lig'de oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. Ligde gol perdesini 2. haftada 4-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde 2 gol kaydederek açan Ciro, bu maçtan sonra 4. hafta karşılaşmasında 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor müsabakasında 1 gol attı. İtalyan futbolcu, 6. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Eyüpspor maçında 1, deplasmanda 3-0 biten Kayserispor mücadelesinde 2 kez ağları sarstı.

