Van Bronckhorst'tan Ajax uyarısı: 'Aman dikkat!'

Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi 3 isme önlem alınması gerektiğini belirtti.



Yoğun bir maç trafiğinin içinde bulunan Beşiktaş 11 gün içinde Ajax, Kayserispor ve Gaziantep FK ile üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak. Kartal yarın Ajax'a, 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'a ve 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.



HAZIR OLUN VE ŞANSINIZI İYİ KULLANIN



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst bu zorlu süreçte kadroda rotasyon yaparak yıpranan bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlıyor. Hollandalı hoca bu çerçevede bir araya geldiği yedek oyunculara, "Hazır olun ve şans bulduğunuz zaman kendinizi gösterin" talimatı verdi. Siyah-beyazlı teknik adamın milli araya kadar oynayacakları üç müsabakada; Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Jean Onana, Onur Bulut ve Tayyip Talha gibi isimlere zaman zaman görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bu futbolcular arasında Semih, Emirhan, Onur ve Onana formaya en yakın isimler olarak öne çıkıyor.





GİO'DAN YENİ BİR DEĞERLENDİRME



Giovanni van Bronckhorst özellikle Ajax maçından sonra yeni bir değerlendirme yaparak Kayserispor ve Gaziantep FK deplasmanlarında forma vereceği isimlerle antrenmanlarda özel olarak ilgilenecek.



5-0 VE 5-1'LİK MAÇLAR İZLENDİ



Beşiktaş'ta teknik heyet bir haftadır Ajax'ı tüm yönleriyle inceliyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve yardımcıları, Hollanda ekibinin Fortuna Sittard (5-0) ve Go Ahead Eagles (1-1) ile oynadığı son karşılaşmaları izleyerek detaylı analizler gerçekleştirdi.



BROBBEY AKPOM VE WEGHORST'A DİKKAT



Buna göre Ajax'ın Brian Brobbey, Chuba Akpom ve Wout Weghorst'tan oluşan hücum hattının bir hayli etkili olduğu tespit edildi. İki sezon önce kiralık olarak Başakşehir forması giyen Bertrand Traore de sezona iyi başladı. Sağ kanatta görev yapan Burkina Fasolu oyuncu geride kalan maçlarda 2 gol ve 2 asiste imza attı.



Giovanni van Bronckhorst'un videolu analizlerle Ajax'ı oyuncularına ezberletmeye çalıştığı aktarıldı. Deneyimli teknik adamın özellikle orta saha ve savunma oyuncularına uyarılarda bulunduğu kaydedildi.



