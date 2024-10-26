Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin provası Beşiktaş'ta tarihi zaferle yapıldı.
Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Lyon'u evinde yıktı. Gedson'un golüyle 3 puanı cebine koyan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst öğrencilerine övgüler yağdırdı.
"KENDİNİZE HER ZAMAN İNANIN"
Soyunma odasında futbolcularını tek tek tebrik eden Hollandalı çalıştırıcının "Hepinizle gurur duyuyorum. Çok önemli bir 3 puan aldınız. Bizim için kırılma maçıydı. Çok güçlü bir takımı sahasında mağlup ettik. Avrupa'daki galibiyetlerimiz hep devam edecek. Kendinize her zaman inanın. Artık Galatasaray maçına odaklanın." dediği öne sürüldü.
Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Lyon'u evinde yıktı. Gedson'un golüyle 3 puanı cebine koyan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst öğrencilerine övgüler yağdırdı.
"KENDİNİZE HER ZAMAN İNANIN"
Soyunma odasında futbolcularını tek tek tebrik eden Hollandalı çalıştırıcının "Hepinizle gurur duyuyorum. Çok önemli bir 3 puan aldınız. Bizim için kırılma maçıydı. Çok güçlü bir takımı sahasında mağlup ettik. Avrupa'daki galibiyetlerimiz hep devam edecek. Kendinize her zaman inanın. Artık Galatasaray maçına odaklanın." dediği öne sürüldü.