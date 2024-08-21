Van Bronckhorst: "Rafa Silva efsane olacak"

Rafa Silva, Beşiktaş'ta hem skorer kimliğiyle hem de liderliğiyle dikkat çekiyor. Teknik direktörün övgüyle bahsettiği Portekizli yıldız, takımın efsanelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Van Bronckhorst: 'Rafa Silva efsane olacak'
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21 Ağustos 2024 08:38
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 08:47
Beşiktaş'ta uzun süredir yokluğu çekilen skorer ve lider yabancı oyuncu hasretine Rafa Silva son verdi.

Çok sıkı markaja alınmasına rağmen sık sık kendini boşa atma ustalığına sahip olan Portekizli yıldız, bu özelliğiyle geriden oyun da kuruyor. Attığı gollerin yanı sıra takıma şeflik de yapan tecrübeli oyuncuya hocası da hayran. Hollandalı teknik direktörle siyah beyazlı kulübün 1 numaralı ismi Hasan Arat, önceki gün yemekte bir araya geldi.

Başarılı teknik adamın, Başkan Hasan Arat'a en çok övdüğü isim de Rafa Silva oldu. Portekizli yıldızın, takımın efsane isimlerinden biri olabileceğini söyleyen Hollandalı, "Yıllarca büyük kulüplerde forma giydim. Rafa Silva gibi kulüple ve taraftarla hemen bütünleşen çok az oyuncu gördüm. Böyle devam ederse kulüp tarihinin efsanesi olacaktır. Keşke 10 numarayı o giyseydi" dedi.

Beşiktaş kariyerine oldukça hızlı başlayan Rafa Silva, çıktığı 3 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.






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