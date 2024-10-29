Van Bronckhorst, kulübeden 3 takviye yaptı

Joao Mario yerini Ernest Muçi'ye bırakırken Giovanni van Bronckhorst ise sonraki 2 hamlesini 85. dakikada savunmaya yaptı.



Jonas Svensson'un yerine Onur Bulut, Emirhan Topçu yerine ise Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.





2 DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANMADI



Van Bronckhorst diğer 2 değişiklik hakkını ise kullanmadan maçı tamamladı. Beşiktaş 2-1 kaybederken Ernest Muçi 90+4'te skoru belirleyen şık golünü attı.



Galatasaray maçı kadrosunda forma giyen 14 futbolcu haricinde Emrecan Terzi, Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.



ONANA 3. RESMİ MAÇTA DA KADROYA ALINMADI



Van Bronckhorst, bu 6 isme derbide şans vermezken Jean Onana ise üst üste 3. resmi maçta kadroya alınmadı.



