Van Bronckhorst, kulübeden 3 takviye yaptı

Beşiktaş, Galatasaray'a derbide 2-1 mağlup olurken Giovanni van Bronckhorst'un oyuncu değişikliklerindeki kararları da dikkat çekti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst, kulübeden 3 takviye yaptı
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29 Ekim 2024 12:45
Son güncelleme 29 Ekim 2024 12:46
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, Galatasaray derbisinde yaptığı oyuncu değişiklikleri dikkat çekti.
Avrupa Ligi'nde kazanılan Lyon maçının 11'inde tek değişiklik yapan Van Bronckhorst, Ernest Muçi'nin yerine Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

1-0 geride kapatılan ilk yarının ardından Hollandalı hoca aynı kadroyla devam ederken ilk değişiklik ise 68. dakikada geldi.

Joao Mario yerini Ernest Muçi'ye bırakırken Giovanni van Bronckhorst ise sonraki 2 hamlesini 85. dakikada savunmaya yaptı.

Jonas Svensson'un yerine Onur Bulut, Emirhan Topçu yerine ise Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

2 DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANMADI

Van Bronckhorst diğer 2 değişiklik hakkını ise kullanmadan maçı tamamladı. Beşiktaş 2-1 kaybederken Ernest Muçi 90+4'te skoru belirleyen şık golünü attı.

Galatasaray maçı kadrosunda forma giyen 14 futbolcu haricinde Emrecan Terzi, Musrati, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

ONANA 3. RESMİ MAÇTA DA KADROYA ALINMADI

Van Bronckhorst, bu 6 isme derbide şans vermezken Jean Onana ise üst üste 3. resmi maçta kadroya alınmadı.

 
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