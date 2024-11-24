Van Bronckhorst: 'Kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Göztepe ile son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak.
Milli ara öncesi oynadığı son üç maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kalan Kartal bugün mutlaka kazanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım taraftarının önünde çıkacağı zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.
"TARAFTARI MUTLU ETMELİYİZ"
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda maçın önemine vurgu yaparken uyarılarda bulundu. Son 3 maçta 8 puan kaybettiklerinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcının, "Milli ara öncesi Avrupa Ligi'nde çok önemli iki galibiyet aldık ancak ligde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Özellikle son 3 karşılaşmada taraftarımıza büyük hayal kırıklığı yaşattık. Göztepe ile oynayacağımız maçta kötü gidişata son vererek onları mutlu etmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.
"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK KAZANIRIZ"
Giovanni van Bronckhorst, Paulista ve Rashica'dan sonra sakatlığı düzelen Immobile'nin takıma dönmesinin önemine de değindi. Muçi dışında ideal kadroyla maça çıkacaklarını dile getiren siyah-beyazlı hocanın, "Her zamanki gibi topa sahip olarak agresif oyunla pozisyonlar bulmaya çalışacağız. İlk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi sahaya yansıtmalıyız. Göztepe güçlü bir takım ancak kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
3 İSİM SINIRDA
Kartal'da Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile bugün kart görmeleri durumunda 14. hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 30'unu Kartal, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlı takımın 92 golüne, İzmir ekibi 51 golle yanıt verdi. Beşiktaş ligdeki son 4 maçta puan kaybı yaşamadı.
Milli ara öncesi oynadığı son üç maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kalan Kartal bugün mutlaka kazanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım taraftarının önünde çıkacağı zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.
"TARAFTARI MUTLU ETMELİYİZ"
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda maçın önemine vurgu yaparken uyarılarda bulundu. Son 3 maçta 8 puan kaybettiklerinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcının, "Milli ara öncesi Avrupa Ligi'nde çok önemli iki galibiyet aldık ancak ligde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Özellikle son 3 karşılaşmada taraftarımıza büyük hayal kırıklığı yaşattık. Göztepe ile oynayacağımız maçta kötü gidişata son vererek onları mutlu etmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.
"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK KAZANIRIZ"
Giovanni van Bronckhorst, Paulista ve Rashica'dan sonra sakatlığı düzelen Immobile'nin takıma dönmesinin önemine de değindi. Muçi dışında ideal kadroyla maça çıkacaklarını dile getiren siyah-beyazlı hocanın, "Her zamanki gibi topa sahip olarak agresif oyunla pozisyonlar bulmaya çalışacağız. İlk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi sahaya yansıtmalıyız. Göztepe güçlü bir takım ancak kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.
3 İSİM SINIRDA
Kartal'da Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile bugün kart görmeleri durumunda 14. hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşılaşacak. Geride kalan 56 maçın 30'unu Kartal, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlı takımın 92 golüne, İzmir ekibi 51 golle yanıt verdi. Beşiktaş ligdeki son 4 maçta puan kaybı yaşamadı.