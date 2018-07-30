'nin gündeminde olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuiçin sürpriz bir açıklama geldi.Feyenoord forması giyen ve stoper arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sven van Beek hakkında konuşan Hollandalı gazeteci Martijn Krabbendam, başarılı oyuncuya birçok teklifin olduğunu dile getirdi.Katıldığı programda konuşan, genç orta saha için Türkiye'den de teklif olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Feyenoord'a Sven van Beek için 5 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin az bulunduğu için kabul edilmediği belirtilmiş.Feyenoord ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.