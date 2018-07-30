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''Van Beek için Türkiye, Almanya ve İtalya'dan teklif var''

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan stoper Sven van Beek için Hollandalı gazeteci Martijn Krabbendam, sadece Türkiye'den değil, Almanya ve İtalya'dan da teklifler olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Van Beek için Türkiye, Almanya ve İtalya'dan teklif var''
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30 Temmuz 2018 23:37
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Sven van Beek için sürpriz bir açıklama geldi.

Feyenoord forması giyen ve stoper arayan Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sven van Beek hakkında konuşan Hollandalı gazeteci Martijn Krabbendam, başarılı oyuncuya birçok teklifin olduğunu dile getirdi.

Katıldığı programda konuşan Martijn Krabbendam, genç orta saha için Türkiye'den de teklif olduğunu söylerken ''Bu bir sır değil, Avrupa'dan Van Beek için birçok teklif var. Sadece Türkiye'den değil İtalya ve Almanya'dan da teklifler var'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Feyenoord'a Sven van Beek için 5 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin az bulunduğu için kabul edilmediği belirtilmiş.

Feyenoord ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon 29 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



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