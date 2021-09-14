Van Basten'e göre Timo Werner yetersiz

Marco Van Basten katıldığı televizyon programında Chelseali Timo Werner'in performansının kendisine sorulmasına ilginç yanıtlar verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van Basten'e göre Timo Werner yetersiz
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14 Eylül 2021 01:43
Hollandalı efsane golcü Marco Van Basten, katıldığı programda Chelsea'nin tartışılan forveti Timo Werner'i açıkça eleştirdi.

Van Basten ülkesinde katıldığı televizyon programında kendisine Timo Werner ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Timo elit forvetler arasında yer alabilmek için yeterince iyi değil. Sahadayken açıkça kendine güveni olmadığını görüyorum. Her zaman doğru yerde olmayı başarıyor ama bu kadarı yetmiyor" diye konuştu.

Değerlendirmesinde Alman oyuncuyu kendisiyle kıyaslayan Marco Van Basten, "Ben ondan 18 kat daha iyiydim diyebilirim" diyerek ilginç bir iddia ortaya koydu.


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