Van Basten'den Orkun Kökçü yorumu: 'Acele etme'

Bu sezon Feyenoord'da gösterdiği performansla parmak ısırtan Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yle ilgili Hollandalı futbol efsanesi Marco Van Basten değerlendirmede bulundu.



Van Basten yaptığı açıklamada Orkun'un bilinen en büyük taliplisi Arsenal'e gitmek için acele etmemesi ve Feyenoord'da şimdilik kalmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Kesinlikle 1,5 yıl daha Feyenoord'da kalması ve oynamaya devam etmesi gerekiyor. Daha da güçlenip performansını koruyarak devam ettikten sonra yurtdışına gitmek onun için en iyisi olur" değerlendirmesini yaptı.



Avrupa'ya açılma fikri konusunda genç oyuncuların bazen fazla acele ettiğini belirten Van Basten, "Çok gençken gitmek istememelisiniz. Bu her seferinde başımıza geliyor. Barcelona veya Real Madrid'e giden gençlerde de bunu görebilirsiniz. Orada bile bunlar yaşanabiliyor" diye konuştu.



Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla bu sezon 34 maçta forma giyerken toplam 6 gol atıp 7 de asist yaptı. Son 5 maçta 4 gol 2 asistle oynayan Orkun Kökçü'yü başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinin istediği biliniyor.





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