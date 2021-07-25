Van Aanholt'u anlattı, nasıl biri? 'Heyecan verici'

İngiltere'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve son olarak Crystal Palace takımlarının formalarını giyen Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sol beki oldu. İngiltere'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve Sarı- Kırmızılı kulüple anlaşan 30 yaşındaki futbolcuyu, Ada basınının önemli isimlerinden, The Athletic yazarı Dominic Fifield'e sordular. İşte Fifield'in, tecrübeli sol bek hakkındaki görüşleri:



'Dikkatsiz bir oyuncu'



"İşin hücum yönünde harika bir futbolcu. Atak kısmında oyunu çok iyi okuyor. Gol yollarında etkili. Sol kanatta gerçekten rakip için tehdit edici bir unsur. Bununla birlikte savunma disiplininde sorunlu. 4-4-2 sisteminde sol bek olduğu zaman ondan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Daha çok sol kanat bek gibi oynayacağı bir sistem lazım. Çünkü bu noktada etkili. Bazen beklenmedik hatalar yapabilir çünkü biraz dikkatsiz bir oyuncu. Ama şunu da unutmayalım; kariyerinde oynadığı takımlardaki hep ilk dönemlerinde yüksek enerjisiyle başarılı bir başlangıç yapma özelliğine de sahip..."



'Hücumda maksimum verim'



"İyi ya da kötü sebeplerden ötürü izlemesi heyecan verici bir oyuncu. Karakter anlamında disiplin problemi yok ama bazen onu geçen rakibini bırakıyor ve takip etmiyor. Chelsea'de çok az oynadı. Sunderland ve Palace kariyerlerine baktığımızda iyi işler yaptığını görüyoruz. Eğer Galatasaray topa hakim olan ve hücumu düşünen bir oyun tercih ederse, ondan maksimum verim alır. Oyun planında sürekli savunma yapmasına da ihtiyaç duyulmamalı!"



