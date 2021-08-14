Van Aanholt: "Sıradaki gelsin"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Patrick van Aanholt, sıradaki maçları beklemeye başladı

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Van Aanholt: 'Sıradaki gelsin'
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14 Ağustos 2021 13:45
Galatasaray'ın bonservissiz olarak kadrosuna kattığı ve iki maçta takımın sol bek sorununu çözmeyi başaran Patrick van Aanholt, Avrupa'da gelen turdan çok memnun.

Sosyal medya paylaşımında, Danimarka'nın Randers takımına mesaj gönderen Hollandalı futbolcu, "Neredeyse oradayız, sıradaki lütfen" mesajına yer verdi. Aanholt, Galatasaray formasıyla çok daha büyük başarılara hazır olduğunu da ifadelerine ekledi.

Sarı kırmızılılar ligde ise bir sonraki maçında Giresunspor deplasmanına çıkacak


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