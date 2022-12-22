Van Aanholt: 'Oynamıyorsam hak etmem gerekir'

Galatasaraylı Patrick Van Aanholt, Keçiörengücü maçının ardından açıklamada bulundu.



Hollandalı savunmacı maçla ilglii değerlendirmesinde, "Altı hazırlık maçından sonra ilk resmi maçımıza çıktık. Hedefimiz kazanmaktı ve istediğimizi aldık." dedi.



Ligde son maçlarda yerli oyuncu sayısı nedeniyle daha çok yedek kalan Van Aanholt, "Takımı kuran kişi ben değilim. Bu soruyu hocaya sormalısınız. Takımı hoca kuruyor, oynayamıyorsam daha fazla çalışmama gerekir. Bunu hak etmem lazım." ifadelerini kullandı.



Ligdeki maçla ilgili görüşü sorulan Hollandalı futbolcu "İstanbulspor maçını biraz daha iyi oynayıp, kazanabiliriz." dedi.





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