Van Aanholt ırkçı yoruma isyan etti

Galatasaraylı Van Aanholt, kendisi hakkında ırkçı yorumda bulunmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Van Aanholt ırkçı yoruma isyan etti
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20 Ağustos 2022 01:26
Galatasaraylı Patrick Van Aanholt, kişisel sosyal medya hesabından kendisine yapılan ırkçı yoruma isyan etti.

Hollandalı yıldız kişisel Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan ırkçı yorumla ilgili şu sözleri kullandı:

"Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım."



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