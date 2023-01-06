Van Aanholt gidiyor, Aziz Behich geliyor!

BONSERVİSİNE 400 BİN EURO

Patrick Van Aanholt'un performansından memnun olmayan ve Hollandalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol beki Aziz Behich ile doldurma hedefinde.Hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle sarı kırmızılılar Van Aanholt-Aziz Behich değişikliği için düğmeye bastı.Sol beki yerlileştirmek isteyen Galatasaray'ın sezon başında Aziz Behich'i bedelsiz alan ve 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Dundee United'a 400 bin Euro bonservis teklif edip, bu transferi imzaya dökmeye çalıştığı öğrenildi.Daha önce Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da sahne alan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.