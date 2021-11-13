Van Aanholt derbiyi kaçırmak istemiyor

Milli takımlara tam 12 oyuncu (Taylan, Berkan, Kerem, Halil, Barış Alper, Muslera, Yedlin, Luyindama, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Mohamed) gönderen G.Saray'da derbi için 3 oyuncu ilk 11'e yazıldı.
Nelsson, Marcao ve Van Aanholt; Florya'da Terim yönetiminde çalışırken 8 isim ise milli takımlardan dönecek oyuncular arasından seçilecek. Özellikle Van Aanholt'un, ekstra çalıştığı ve eleştirileri tersine çevirmeyi planladığı öğrenildi.
Nelsson, Marcao ve Van Aanholt; Florya'da Terim yönetiminde çalışırken 8 isim ise milli takımlardan dönecek oyuncular arasından seçilecek. Özellikle Van Aanholt'un, ekstra çalıştığı ve eleştirileri tersine çevirmeyi planladığı öğrenildi.