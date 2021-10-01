Van Aanholt: 'Denediler ama başaramadılar

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt, Marsilya maçının ardından konuştu.



Van Aanholt maç sonu açıklamasında beraberliğin ardından lider olmanın önemine değinerek, "Marsilya üzerinde baskı vardı, bizim etkinliğimizi kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz" diye konuştu.



Grupta 4 puana sahip oldukları için mutlu olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor" sözlerini kullandı.



