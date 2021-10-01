Van Aanholt: "Denediler ama başaramadılar

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt Marsilya maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Van Aanholt: 'Denediler ama başaramadılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 01:03
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt, Marsilya maçının ardından konuştu.

Van Aanholt maç sonu açıklamasında beraberliğin ardından lider olmanın önemine değinerek, "Marsilya üzerinde baskı vardı, bizim etkinliğimizi kırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Gol yemedik ve bir puanla dönüyoruz" diye konuştu.

Grupta 4 puana sahip oldukları için mutlu olduklarını belirten deneyimli oyuncu, "Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bu da iyi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor" sözlerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.