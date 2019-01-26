Valverde'den Guardiola'ya şok suçlama

Barcelona, Ajax'ın genç yeteneği Frenkie de Jong'u kadrosuna katmasının ardından, Katalan tekibinin teknik direktörü konu ile ilgili olay bir iddiada bulundu.İspanyol medyasında yer alan habere göre, Pep Guardiola, Barcelona ile ön sözleşme imzalayan De Jong'u telefonla arayarak kararını değiştirmesini istedi.Konu ile ilgili konuşan Ernesto Valverde, yaşadıklarınıolarak nitelendirirken,dedi.Konuşmasının devamında, şu ifadelere yer veren Valverde,dedi.Konuşmasının devamında Ajax'ın, Barcelona'ya benzer bir felsefeden geldiğini aktaran Valverde,dedi.