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Valverde: "Real Madrid şu an daha iyi"

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Valverde: 'Real Madrid şu an daha iyi'
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02 Şubat 2019 03:03
İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile eşleşen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Madrid ekibinin 5-1'lik maça göre daha güçlü olduğunu vurguladı.

"TARAFTAR İÇİN GÜZEL"

Zor bir eşleşme olduğunu dile getiren Valverde, "Üst üste iki büyük maça tanık olacağız. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yapmış olacak. Fikstür zorluğu olacak am taraftarlar için güzel olacak" şeklinde konuştu.

"KOLAY KAZANDIK AMA..."

Ligin ilk yarısında oynanan maça da değinen Valverde, "Harika bir yarı final olacak. Finale ulaşabilecek miyiz göreceğiz. Ligdeki maçta kolay kazandık ancak şu an Real Madrid daha iyi durumda ve bizim için zor maçlar olacak" ifadelerini kullandı.

La Liga'da Barcelona, Coutinho, Vidal ve Luis Suarez'in kaydettiği 3 golle Real Madrid'i 5-1 mağlup etmişti.

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