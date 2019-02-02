Valverde: 'Real Madrid şu an daha iyi'

İspanya Kral Kupası yarı finalindeile eşleşenteknik direktör, Madrid ekibinin 5-1'lik maça göre daha güçlü olduğunu vurguladı.Zor bir eşleşme olduğunu dile getiren Valverde, "Üst üste iki büyük maça tanık olacağız. İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yapmış olacak. Fikstür zorluğu olacak am taraftarlar için güzel olacak" şeklinde konuştu.Ligin ilk yarısında oynanan maça da değinen Valverde, "Harika bir yarı final olacak. Finale ulaşabilecek miyiz göreceğiz. Ligdeki maçta kolay kazandık ancak şu an Real Madrid daha iyi durumda ve bizim için zor maçlar olacak" ifadelerini kullandı.La Liga'da Barcelona, Coutinho, Vidal ve Luis Suarez'in kaydettiği 3 golle Real Madrid'i 5-1 mağlup etmişti.