Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Federico Valverde, 3-0 kazandıkları Real Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıda zorlandıklarını ve istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirtti.



Valverde, "Maçın başında çok zorlandık. İstediğimiz performansı bulmakta zorlandık, hücumda yeterli cesareti gösteremedik ve çok pasif kaldık. İkinci yarıda ise işler oldukça değişti." dedi.



Kendi golü hakkında konuşan Valverde, "Takıma gollerle katkı sağlamak beni mutlu ediyor, ancak asıl önemli olan defansif çalışmamız. Bugün savunmada çok iş yaptım ve bundan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği destek hakkında ise Valverde, "Ancelotti sık sık bana farklı takım arkadaşlarıyla antrenman yapmamı ve topu almakta çekingen olmamamı söyledi. Onun yardımıyla bu konuda kendimi geliştirdim, ona minnettarım." dedi.



Ancelotti'nin kendisinden ve Tchouaméni'den beklentilerini de aktaran Valverde, "Takımın dengesini sağlamak için oynamamız gerekiyor. Aurelien ile birlikte oynamaya henüz alışık değilim, ama bu konuda daha da gelişeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.



Son olarak Endrick'in golü hakkında görüşlerini paylaşan Valverde, "O bunu hak etti. Çok çalışmaya devam etmeli, bu kulüpte daha gidecek çok yolu var. Çalışmaya devam etmeli çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor." dedi.



Santiago Bernabéu'ya dönüşleriyle ilgili olarak ise Valverde, "Uzun bir aradan sonra Madrid taraftarları ve ailemizle birlikte olmak muhteşemdi. Harika bir gündü." ifadelerini kullandı.





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