Valverde: "Maçın başında çok zorlandık''

Federico Valverde 3-0 kazandıkları Real Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda zorlandıklarını ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Valverde: 'Maçın başında çok zorlandık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2024 20:22
Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Federico Valverde, 3-0 kazandıkları Real Valladolid maçının ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıda zorlandıklarını ve istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Valverde, "Maçın başında çok zorlandık. İstediğimiz performansı bulmakta zorlandık, hücumda yeterli cesareti gösteremedik ve çok pasif kaldık. İkinci yarıda ise işler oldukça değişti." dedi.

Kendi golü hakkında konuşan Valverde, "Takıma gollerle katkı sağlamak beni mutlu ediyor, ancak asıl önemli olan defansif çalışmamız. Bugün savunmada çok iş yaptım ve bundan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği destek hakkında ise Valverde, "Ancelotti sık sık bana farklı takım arkadaşlarıyla antrenman yapmamı ve topu almakta çekingen olmamamı söyledi. Onun yardımıyla bu konuda kendimi geliştirdim, ona minnettarım." dedi.

Ancelotti'nin kendisinden ve Tchouaméni'den beklentilerini de aktaran Valverde, "Takımın dengesini sağlamak için oynamamız gerekiyor. Aurelien ile birlikte oynamaya henüz alışık değilim, ama bu konuda daha da gelişeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak Endrick'in golü hakkında görüşlerini paylaşan Valverde, "O bunu hak etti. Çok çalışmaya devam etmeli, bu kulüpte daha gidecek çok yolu var. Çalışmaya devam etmeli çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor." dedi.

Santiago Bernabéu'ya dönüşleriyle ilgili olarak ise Valverde, "Uzun bir aradan sonra Madrid taraftarları ve ailemizle birlikte olmak muhteşemdi. Harika bir gündü." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery