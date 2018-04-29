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Valverde: "Iniesta'nın yeri dolmayacak"

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, takımdan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta'nın yerinin hiçbir zaman dolmayacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Valverde: 'Iniesta'nın yeri dolmayacak'
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29 Nisan 2018 01:55
Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Andres Iniesta hakkında Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde'den itiraf geldi.

"YERİ DOLMAYACAK"

Iniesta'nın farklı bir futbolcu olduğunu vurgulayan Valverde, "Size yalan söylemeyeceğim. Iniesta'nın yeri asla dolmayacak. Onun yerine çok iyi bir oyuncu koysanız da aynı sonucu alamazsınız. Farklı bir oyun dengesi bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İKNA ETMEYE ÇALIŞMADIM"

Iniesta'yı son dönemde daha fazla oynatma sebebini de açıklayan Valverde, "Iniesta'yı bir şey için ikna etmeye çalışmadım. Takım için en iyi şey olduğunu düşündüm. Bunlar kararını etkilemez. Hep Barcelona'nın çıkarını düşündüm." ifadelerini kullandı.

"BURADA MUTLUYUM"

Barcelona'dan sezon sonu ayrılmayacağını dile getiren Valverde, "Çıkan haberler doğru değil. Gelecek yıl sözleşmem sürecek. Burada mutluyum" dedi.



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