Valverde: 'Iniesta'nın yeri dolmayacak'

Sezon sonundaayrılacağını açıklayanhakkında Barcelona'nın teknik direktörüitiraf geldi.Iniesta'nın farklı bir futbolcu olduğunu vurgulayan Valverde, "Size yalan söylemeyeceğim. Iniesta'nın yeri asla dolmayacak. Onun yerine çok iyi bir oyuncu koysanız da aynı sonucu alamazsınız. Farklı bir oyun dengesi bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.Iniesta'yı son dönemde daha fazla oynatma sebebini de açıklayan Valverde, "Iniesta'yı bir şey için ikna etmeye çalışmadım. Takım için en iyi şey olduğunu düşündüm. Bunlar kararını etkilemez. Hep Barcelona'nın çıkarını düşündüm." ifadelerini kullandı.Barcelona'dan sezon sonu ayrılmayacağını dile getiren Valverde, "Çıkan haberler doğru değil. Gelecek yıl sözleşmem sürecek. Burada mutluyum" dedi.