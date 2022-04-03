Valve'ın el konsolu Steam Deck için sevindiren haber geldi!

PSP'den sonra sessizliğe gömülen el konsolları, 2017'de Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle bizlere yeniden merhaba dedi. Son olarak geçen yıl Valve'ın Steam Deck konsolunun da tanıtılmasıyla yer mekan farketmeksizin oyun oynamayı seven kullanıcılar için yeni bir dönem başladı.



Valve, günden güne popülaritesi artan Steam Deck konsolunu geliştirmek için yoğun mesai harcıyor. Daha önce Microsoft'un bulut oyun hizmeti Xbox Cloud Gaming'i getiren şirket, şimdi de bir kesimin merakla beklediği özelliğin konsolda kullanılabilir olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar…



Steam Deck için Windows 11 desteği geldi



Steam Deck, teknik özellikleri ve kullanıcılara sunduğu itibariyle klasik el konsollarından bir nebze olsun farklı. Zira X86 tabanlı AMD işlemciyle gelen ve SteamOS adlı Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştıran cihaz, el konsolundan çok oyun odaklı taşınabilir bir bilgisayar diyebiliriz.



Bu kapsamda konsolu daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüren Valve, geçtiğimiz ay Windows 10 desteğini kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcıların konsola Windows 10 yüklemesinin önü açıldı. Öte yandan Windows 11'in de geleceği, ancak konsolun güç aldığı AMD işlemci için fTPM yazılımının henüz hazır hale gelmemiş olması nedeni ile biraz gecikeceği duyurulmuştu.



Valve, söz verdiği gibi kısa süre önce yayınladığı son beta güncellemesiyle Windows 11 kurulmasının önündeki büyük engeli kaldırarak konsola fTPM yazılım desteğini getirdi. Böylelikle Steam Deck için Windows 11 yüklenmesinin önü açıldı.



Bunun dışında Windows 10'da olduğu üzere Windows 11'de de ses sürücüleri henüz aktif değil. Bu nedenle kullanıcıların ses sürücüleri gelene kadar USB-C ya da Bluetooth uyumlu bir ses aygıtıyla ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Ayrıca güncellemeyle konsolun pil ömrü iyileştirildi ve kare hızı sınırlaması bulunmayan bazı oyunlara yeni bir ayar getirildi.



(Kaynak: shiftdelete.com)



