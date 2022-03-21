Valve'ın el konsolu Steam Deck için beklenen haber geldi!

El konsolları son dönemde yeniden yaygın hale gelmeye başladı. PSP'den yıllar sonra 2017'de Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesi ile bizlere yeniden merhaba diyen el konsolları, geçen sene Valve'ın Steam Deck konsolunun da tanıtılmasıyla yer ve mekan farketmeksizin oyun oynamayı seven kişileri bir hayli heyecanlandırdı.



Hatırlanacağı üzere Valve CEO'su Gabe Newell, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Microsoft'un Xbox Game Pass'i Steam ile entegre etmesine seve seve yardımcı olacağını söylemişti. Microsoft'un Xbox Cloud Gaming hizmetini geçici bir yöntemle konsola getirmesi de Newell'ın fikrine yönelik önemli bir adım olabilir.



Steam Deck, teknik özellikleri ve kullanıcılara sunduğu itibariyle klasik el konsollarından bir nebze olsun farklı. Zira X86 tabanlı AMD işlemciyle gelen ve SteamOS adlı Linux tabanlı bir işletim sistemini çalıştıran cihaz, el konsolundan çok oyun odaklı taşınabilir bir bilgisayar diyebiliriz.



Bunun yanı sıra Valve, geçtiğimiz günlerde yeni nesil mobil oyun konsolu Steam Deck için Windows 10 sürücü desteği getirdiğini duyurdu. Bu sayede kullanıcıların SteamOS işletim sistemini çalıştıran konsola Windows 10 yüklemesinin önü açıldı. Ayrıca Windows 11'in de geleceği, ancak konsolun güç aldığı AMD işlemci için fTPM yazılımının henüz hazır hale gelmemiş olması nedeni ile biraz gecikeceği duyuruldu.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam Deck, mobil oyun konsolu alanında başarıya ulaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)



