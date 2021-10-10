Valtteri Bottas: 'Türkiye'de en iyi yarışımı geçirdim'

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas yarışın ardından açıklamalarda bulundu.



Valtteri Bottas "Nefis bir sürüştü. En iyi yarışlarımdan biri oldu. Bir ufak kayma dışında her şey kontrol altındaydı. Otomobile çok güveniyordum, kolay değil. Strateji belirlemek lazım. Her şey harika gitti ve mutluyum." dedi.



"İSTANBUL'U ARTIK SEVİYORUM"



Bottas ayrıca "Zor bir yarıştı ve hak ettim. Kendimi iyi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Bu sezon yarış kazanamamıştım. Kolay bir yarış olmadı. Tempom iyiydi. Şartlar kolay değildi. Yarışı bitirip galibiyeti almayı başardım. Tribündeki taraftardan çıkan ses ve atmosfer konusunda şaşırdım. Çok destek vardı! İstanbul'u artık çok seviyorum. Önümüzdeki yıllarda da İstanbul'a gelmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.



VERSTAPPEN: "İKİNCİLİK DE GÜZEL"



Yarışı ikinci sırada tamamlayan ve genel sıralamada liderliğe yükselen Red Bull pilotu Max Verstappen "Pist çok kaygandı. Lastikleri kontrol etmek gerekiyordu. Zorlayamıyorduk. Valtteri biraz daha iyi tempoya sahipti. İkinci olduğum için mutluyum. Bir şeyleri yanlış yapmak da çok kolay bu ortamda." açıklamasını yaptı.



PEREZ: "SAVAŞTIM"



Heyecan dolu yarışı üçüncü bitiren Red Bull pilotu Sergio Perez "Gerçekten çok yoğun bir yarıştı. Lewis ve Charles ile savaştım. Araç ve lastikler iyiydi. Sabırlı olmak, doğru zamanda zorlamak gerekiyordu. Lastikleri iyi kontrol etmek gerekiyordu ve bu zordu!" açıklamasını yaptı.



