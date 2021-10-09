Valtteri Bottas: 'İstanbul Park çok keyifli'

Formula 1 Türkiye GP öncesi sıralama turlarında en iyi 2. dereceyi elde eden ve en hızlı pilot Lewis Hamilton'ın 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa pole pozisyondan başlayacak olan Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas, açıklamalarda bulundu.



Sıralama turlarını değerlendiren Fin pilot, "Oldukça iyiydi. Şartlar kolay değildi Q1'de. Limitlerde sürdük. Son bölümde bile hala biraz asfaltta ıslaklık vardı. İyi turlar elde ettim. Son sektörde önden kayma nedeniyle biraz zaman kaybettim ama turum gerçekten çok iyiydi. İstanbul Park'ta sürüş yapmaktan çok keyif aldım. Takım olarak tam plana göre gittik. Minimum cezayla başlayacak Lewis, ben de pole pozisyonunda olacağım." dedi.



Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın cezasını da değerlendiren Bottas, "Ben kendi yarışıma odaklanacağım. Pole pozisyonu alınca böyle olması lazım. İyi bir tempo ortaya koymaya çalışacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



