Valtteri Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da

Formula 1'de Fin pilot Valtteri Bottas gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Valtteri Bottas gelecek sezon Alfa Romeo'da
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06 Eylül 2021 15:30
Formula 1 takımlarından Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, gelecek sezondan itibaren kariyerini Alfa Romeo'da sürdürecek.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.


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