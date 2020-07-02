Valorant, yeni raporlama sistemini duyurdu!

En çok sevilen video oyunları arasında yer alan Valorant, her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Özellikle oyuncu sayısının fazla olduğu oyunlarda hile kullanan oyuncuları bulmak zorlaşıyor. Valorant, yaptığı paylaşımda yeni raporlama sistemini kullanıcılarına duyurdu.



Valorant, AlarmBot sistemini devreye soktu!



Valorant, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda oyunun yeni raporlama sisteminin detaylarından bahsedildi. Paylaşımda şu sözlere yer verildi. "VALORANT topluluğunu olumsuz davranışlarıyla kirleten oyuncular hakkındaki şikayetlerinizi bir süredir takip ediyoruz. Bu oyuncuların bizce de aramızda yeri yok. #AlarmBot ile bu davranışları bize bildirin, birlikte savaşalım."



Buna ek olarak şirket, yaptığı başka bir paylaşımda yeni raporlama sistemi AlarmBot'un şimdilik sadece Türkiye'de kullanıcılara sunulduğunu belirtti. O paylaşımda da şu sözlere yer verildi: "Şimdilik sadece Türkiye'ye özel olarak #AlarmBot'u sizlerin de katkılarıyla oyun deneyimini üst seviyelere taşımak için devreye soktuk. Desteklerinizi bekliyoruz."



Valorant tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı oyuncuların rahatsızlık verici davranışlara sahip oldukları belirtildi. Sıfır tolerans kategorisinde yer alan davranışlarla karşılaşıldığında kendilerine bildirilmesi istenildi. Bildirilme işlemiyle ilgili şu sözlere yer verildi.



Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeni sistemle birlikte kötü davranışlar sergileyen oyuncuların önüne geçilebilecek mi? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)



