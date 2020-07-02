Valorant ve Destiny 2 "hile"ye karşı savaş açtı

Valorant'ın yapımcısı Riot ile Destiny 2'yi geliştiren Bungie, oyunlarındaki hile sorununu aşmak için ortak hareket etme kararı aldı. Buna göre iki firma, GatorCheats isimli siteye hile satışı yaptığı gerekçesiyle ortak dava açtı.



Hile yapımcısı GatorCheats karşında ortak hareket edilecek



İki firma, 8 Ocak'ta hile yazılımlarını üretip satışını yapan sitenin stüdyolarına milyonlarca dolar zarar vermesinin yanında itibarlarının da zarar gördüğünü iddia ederek dava yoluna gitti. Polygon tarafından elde edilen bilgilere göre davacı şirketler, hilelerin Valorant ve Destiny 2'nin oynaması ücretsiz para kazanma modelini baltaladığını ifade etti.



Firma avukatlarının yaptığı açıklamalarda, "Oyuncu deneyiminin hayati bir parçası, oyunların adaleti ve bütünlüğüdür. Bu nedenle davacılar, tüm oyuncuların eşit düzeyde durmasını ve oyunlarda ilerleme konusunda adil bir şansa sahip olmasını sağlamak için muazzam miktarda zaman ve para yatırmaktadır. Oyuncular, başkalarının hile yaptığını veya haksız bir avantaja sahip olduğunu algılarsa, oyunlardan hüsrana uğrayacak ve oynamayı bırakacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Davada ayrıca GatorCheats'in kurucusu Cameron Santos'un Kasım ayında Bungie tarafından uyarıldığı ve bu doğrultuda satışların durdurulduğu belirtildi. Gator, ilk başlarda karara uyarak oyuncuları yazılımı satmayı durduracağı konusunda bilgilendirdi. Ancak daha sonra kamuoyu önünde, hileleri satın almış olan oyuncular için desteğin devam edeceğini açıkladı.



Oyun firmalarının hileler konusunda dava açmaları görülmemiş bir konu değil. Ağustos 2020'de Activision, Call of Duty: Warzone hile yapıcısına dava açmıştı. Ubisoft da 2019 yılında Rainbow Six Siege için bir hackera dava açmıştı.



KAYNAK: shiftdelete



