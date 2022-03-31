VALORANT Türk ajanın yetenekleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde VALORANT resmi blogu tarafından paylaşılan makalede Türk ajanı: Türk kahvesi, Türk lokumu ve nazar boncuklu görselle müjdelenmişti. Hazırlanan görsel şu şekilde:Şimdi ise VALORANT'a eklenecek olan Türk ajanının yeteneklerinin tamamı sızdırılmış durumda. Yeteneklerin yanlış olma ihtimali de bulunuyor. Bounty Hunter / Ödül Avcısı sızdırılan yetenekleri şu şekilde:Gönderdiği hat boyunca hareket eden veya mouse ile kontrol edilen bir yaratık çıkarır. Yaratık iz bulduğu taktirde düşmana doğru hareket edecek ve onu 3 saniye boyunca görünür kılacak. Kullanım ücreti 300 kredi.Küre şeklinde kullanılan bu yetenek ateşlendikten sonra 1.5 saniye havada asılı kalıp yere çakılacak. Yere çakıldıktan sonra ise yarı çapı içerisindeki tüm düşmanlara hasar verecek, bağlayacak ve sağır edecek. Kullanım ücreti 200 kredi.Ateşlenen küre 1,5 saniye havada asılı kalacak ve yere çarpacak. Sonrasında ise tekrar havalanarak bir göze dönüşecek. Bu göz düşmanları tespit etmesi halinde 12 saniye boyunca izlerini ortaya çıkartacak ve çeşitli zayıflatmalar uygulayacak. Pasif yetenek olduğundan ücret gerektirmeyecek.Ajanın ulti yeteneği Gece Düşmesi karanlık bir sis dalgası gönderecek. Düşmanlar sisle temas etmeleri halinde, takip edilir ve sağır olacaklar. Ayrıca 12 saniye boyunca çürüme etkisi alacaklar.