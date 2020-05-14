Valorant indirme, Valorant sistem gereksinimleri, nasıl oynanır?

Riot Games'in yeni çıkaracağı rekabetçi oyunu Valorant milyonlarca oyuncu tarafından heyecanla bekleniyor. Şu an kapalı beta sürümünde olan oyun ilerleyen zamanlarda ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncular Valorant'ın sistem gereksinimleri merak etmeye başladı. Valorant oyununu hangi bilgisayarların çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu oldu.

14 Mayıs 2020 19:01
Valorant indirme, Valorant sistem gereksinimleri, nasıl oynanır?
Valorant şu anda kapalı beta sürümündedir. Eğer Valorant oyununu oynamak istiyorsanız Twitch platformu üzerinden yayıncıları izleyerek drop düşmesini beklemelisiniz. 
 Bu Oyunu Oynamaya İznin Yok Hatası nedir, nasıl engellenir
Peki Valorant'ın başlatıcısında, giriş yaptıktan sonra aldığımız "Oyunu Oynamaya İznin Yok" hatası da neyin nesi? Valorant Nasıl oynayabiliriz? Bu oyunu oynamaya iznin yok hatası çözümü nedir? Valorant Oyuna erişilemiyor, neden kardeşim, neden erişemiyorsun?

Tam Valorant'ın sitesinden Launcher'ı indirdiniz, çok güzel

Buraya kadar çok güzel gidiyor değil mi? "Ee, masaüstüne kısayol da geldi, tıklayıp hemen oynayayım". Giriş yap diyor, "hesabımı oluşturayım veya var olan LoL hesabımla giriş yapayım."
Girişte yaptık çok güzel…
Evet, beklediğimiz ana geldik. Peki bu sorun nasıl çözülüyor?
Valorant'ı oynayabilmek için özel izne ihtiyacınız var dostlar, bundan dolayı ya YouTuber ya da Twitch yayıncısı olmanız gerekmektedir. Kısacası oyunu tanıtabilecek bir kitleniz var ise zaten Riot Games sizi bulur, merak etmeyin.


Valorant'ı sizin benim gibi adamlar kapalı betada nasıl oynayacak diye düşünüyorsanız, bunun cevabı da bu:

Twitch üzerinde yayıncılar yayın yapmaktadırlar, bu yayıncıların yayınlarını izleyerek, Twitch'te drop dediğimiz bir şey var, ödül her ne ise, yayını izleyen ve algoritmayı tamamlayan o droplarda (aslında pek bir şey yapmanız gerekmiyor, çok uzun süre izlemelisiniz yanılmıyorsam) kullanıcılara Valorant'ı oynayabilmek için yetki veriliyor. Bu yetkiye sahip olan oyuncunun hesabına, bu adam Valorant'ı oynayabilir gibi bir yetki veriyorlar ve yukarıdaki gibi giriş yaptığınızda, hata ile karşılaşmıyorsunuz. Yakında bununla ilgili detaylı bir makale yazacağız.

Kısacası şu an bir Valorant Key'iniz yoksa, şu an oyunu kapalı betada iken oynayamazsınız. Riot Games'in oyunu açık betada çıkarmamasının geçerli nedenlerinin olduğuna şüphesiz hepimiz eminiz zaten.

Valorant "oyunu oynamaya iznin yok" konusu ile alakalı soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Oyunla ilgili farklı konularda makaleler yazmamızı istiyorsanız, yine onları da yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.



Valorant drop nasıl düşürülür? 

 Eğer Valorant oyununu kapalı betadayken oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Valorant drop dağıtan yayıncılarını izlemek. Siz izlerken drop düşerse size bir bildirim gelecek. Bildirimde Valorant oyunuyla ilgili bir şeyden bahsediyorsa kazandınız demektir, tebrik ederiz.

Valorant Drop Düşen Yayıncılar Hangileridir?

Aşağıda belirteceğimiz yayıncıları Valorant oynarken izleyerek drop düşürebilirsiniz. İşte Valorant drop düşen yayıncılar;

  • Mithrain
  • Wtcn
  • Alptv
  • 10000days
  • Berkriptepe
  • Tecone
  • Unlostv
  • Videoyun
  • Leylunehar
  • Feitv
  • Alperbicen
  • Jahrein

Valorant Drop Ne Zaman Bitecek?

Valorant droplarının ne zaman biteceği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bana sorarsanız Valorant'ın çıkış tarihinden birkaç hafta sonra oyun açık ve ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.



Valorant Nedir?

2019'un Ekim ayında Project A adıyla duyurulan fakat sonradan Valorant ismiyle çıkış yapan oyun 7 Nisan 2020'de kapalı betayla ilk açılışını başlattı. Temelinde aynı Cs go oyunu gibi 5v5 taktiksel nişancı oyunu olarak geçen Valorant oyununda 2 takım vardır. Her bir takımda toplam 5 oyuncu bulunmaktadır. Saldırı takımı Spike adı verilen bombayı A, B veya C bölgelerine kurmaya çalışır. Savunma takımının amacıysa Spike bombasını imha etmektir. Savunma takımı henüz bomba kurulmadan karşı takımı yok ederse oyunu kazanmış olur. 

Valorant oyununda her karakterin kullanabileceği farklı yetenekleri vardır. Yani sadece silahlarla değil karakterinizin özellikleriyle de düşman öldürebileceksiniz.

Valorant Kaç Gb?

Twitch'te rekor izlenme sayılarına ulaşan Valorant oyununun kaç gb olacağı da en çok merak edilen konulardan birisi. Neredeyse her bilgisayarda donma veya kasma yaşamadan oynayabileceğiniz Valorant oyunu 6.9 GB'lık bir boyuta sahip olacak.



Valorant Sistem Gereksinimleri

Özgün bir şekilde harmanlanan mekanikler, göze hoş gözüken grafik dizaynı, oynanışı zevkli hale getiren karakter özellikleriyle piyasayı kasıp kavuracak oyun Valorant'ın sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz. İşte Valorant sistem gereksinimleri;

Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)

  • İşlemci: Intel i3-370M
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • Ekran Kartı: Intel HD 3000
  • Depolama: 6.9 GB

Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

  • İşlemci: Core i5-4460
  • Bellek: 6 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
  • Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB
  • Depolama: 6.9 GB
 

 

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