VALORANT'ın konsol sürümü geliştiriliyor

Geçtiğimiz günlerde VALORANT'a geleceği kesin olan Türk ajanı hakkında gelişmeler ortaya çıkmıştı. Bounty Hunter (Ödül Avıcı) kod adlı Türk ajanının Sinsi, Zaptet, Musallat ve Gece Düşmesi yetenekleri sızdırılmıştı. Türk ajanın yetenekleri hakkında detaylara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.Şu an yalnızca PC sürümü bulunan Riot Games'in sevilen oyunu VALORANT geçtiğimiz sene mobil tarafa da geleceğini duyurmuştu. Aktif olarak VALORANT mobil sürümü üzerinde çalışan Riot şimdi de konsol tarafına çevirmiş durumda.Riot Games'in resmi internet blog'undaki verilen ilanda konsol tarafında kıdemli bir tasarımcı araması oyunun konsollara geleceğini kesinleşti. Dedikoduları uzun zamandır konuşulan VALORANT konsol sürümü kesin gibi gözüküyor. Mobil sürüme ek olarak konsol tarafına da çıkışı üzerinde çalışan Riot Games, ilerleyen süreçte VALORANT'ı pazarın en dişli oyunu haline getirecektir.