Haber Tarihi: 04 Nisan 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 16:54

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? (2024-Nisan)

Valorant 2024 gece pazarı tarihi, Riot Games'in sevilen oyunu Valorant oyuncuları tarafından sorgulanıyor. Genellikle her 2 ayda bir oyunseverler için açılan "Valorant gece pazarı" tarihler belli oldu. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında gelecek?

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? (2024-Nisan)
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Aralık ayı Valorant gece pazarı tarihleri tüm oyunseverler tarafından araştırılıyor. İndirimli silah kaplamaları, Valorant gece pazarında oyuncular için uygulanıyor. Peki, 2024 Valorant gece pazarı ne zaman, ayın kaçında bitecek?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

VALORANT Türkiye X hesabından yapılan paylaşım ile Gece Pazarı'nın tarihleri duyuruldu. Pazar, 14 Aralık 2023'de başlarken 9 Ocak 2024'de son bulacak. Yani 26 gün sürecek

VALORANT GECE PAZARI TARİHLERİ

Valorant açıldığından bu yana yapılan Gece Pazarı tarihleri;

8 Haziran 2023 - 28 Haziran 2023
5 Nisan 2023 - 25 Nisan 2023
15 Şubat 2023 - 27 Şubat 2023
7 Aralık 2022 - 4 Ocak 2023
28 Eylül 2022 -11 Ekim 2022
20 Temmuz 2022 - 2 Ağustos 2022
18 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022
6 Nisan 2022 - 19 Nisan 2022
9 Şubat 2022 - 22 Şubat 2022
9 Aralık 2021 - 21 Aralık 2021
29 Eylül 2021 - 12 Ekim 2021
28 Temmuz 2021 - 10 Ağustos 2021
2 Haziran 2021 - 15 Haziran 2021
8 Nisan 2021 - 20 Nisan 2021
11 Şubat 2021 - 23 Şubat 2021
10 Aralık 2020 -11 Ocak 2021

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