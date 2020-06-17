Valorant dereceli ne zaman gelecek? Valorant dereceli nasıl açılır

VALORANT DERECELİ NE ZAMAN GELECEK?

VALORANT DERECELİ SİSTEMİN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

VALORANT GEREKSİNİMLER KURULUYOR HATASI

Valorant Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Henüz dereceli sistemi ile ilgili detaylı bir bilgi olmamasına rağmen yüksek ihtimalle kapalı betadaki haline büyük oranda benziyor olacaktır. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu. Microsoft Windows için 2020 yazında piyasaya sürülmesi beklenmektedir ve 7 Nisan 2020'de kapalı beta olarak yayınlandı. Riot Games 23 Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada oyunun kapalı beta hali 28 Mayıs'ta sona ermiştir ve oyunun tam sürümü 2 Haziran tarihinde oynamaya açılmıştır.Rekabetçi modunun tam olarak hangi gün aktif edileceği belli olmasa da daha önce gelen güncellemelerden bir tarih çıkarmak mümkün. Bilindiği üzere oyunun Kapalı Beta'sında rekabetçi modu 1 Mayıs Cuma günü aktif edilmişti. Yama notlarının salı günü paylaşıldığı ve ilgili yamanın perşembe günü aktif edildiği düşünülürse, rekabetçi modunun 25 Haziran ya da 26 Haziran'da ana sunuculara iniş yapmasını bekliyoruz.Bu konu hakkında henüz kesin bir şey söylenmiş durumda değil çünkü henüz kapalı betadan yeni çıktığı için her şey tam oturmuş değil fakat bazı kaynaklarda Valorant ranked ne zaman sorusuna cevap bulunmuş durumda. Söylenilen kaynaklarda oyuna dereceli modunun gelmesi büyük ihtimal ikinci büyük güncelleme ile olacak. Kesin olmadığını tekrar söyleyelim fakat ikinci ve üçüncü büyük güncelleme de oyuna eklenebilir.Riot Games resmi olarak Valorant için bir dereceli sistemi çıkış tarihi sunmuyor, ama dereceli sistemi ve rekabet modu lansmanından sonra birkaç yama sonrasında oyuna dönmesi muhtemeldir. Bu durumun daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz, ancak Riot oldukça sabit bir hızda yamalar yayınlıyor. Bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendireceğiz.Bu hatanın çözümü için kullanıcılar farklı yöntemler deniyor. Valorant Gerekli Bir Programı Kuramadık hatası ile karşılaşan kullanıcıların bir kısmı, hatanın çözümünü bilgisayarı yeniden başlatarak çözerken , birçok kullanıcı yeniden baslatmak ile bir çözüme ulaşamadı. Sizde sorunu bilgisayarınızı kurulum sonrası yeniden başlatarak çözemediyseniz gelin beraber farklı çözümleri deneyelim.