Valorant açık bulundu - kapalı betada kamera hatası

hile

müdahale

uzaklaştırılmasını

açıklar

beklenmedik

Valorant'ın

Valorant

Valorant'ta

Valorant'ın

silah

ölüm makinesine

sınırsız

Cypher

çocuk oyuncağı

valorant hile

Valorant'ın

açığın

Bu Oyunu Oynamaya İznin Yok Hatası nedir, nasıl engellenir

Valorant Drop Düşen Yayıncılar Hangileridir?

Mithrain

Wtcn

Alptv

10000days

Berkriptepe

Tecone

Unlostv

Videoyun

Leylunehar

Feitv

Alperbicen

Jahrein

Valorant Drop Ne Zaman Bitecek?

Valorant Nedir?

Valorant Kaç Gb?

Valorant Sistem Gereksinimleri

Valorant Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel i3-370M

Intel i3-370M Bellek: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Windows 7/8/10 64-bit Ekran Kartı: Intel HD 3000

Intel HD 3000 Depolama: 6.9 GB

Valorant Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşlemci: Core i5-4460

Core i5-4460 Bellek: 6 GB

6 GB İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Windows 7/8/10 64-bit Ekran Kartı: GTX 1050 Ti 4096 MB

GTX 1050 Ti 4096 MB Depolama: 6.9 GB

yun üreticileri, oyunlarını tasalarkenyapılmasına engel olabilmek için bazı özel yazılımları oyunun içerisine dâhil ediyor. Bu özel yazılımlar, dışarıdan başka bir programın oyunun kodlarınaetmesini engelliyor ve bunun yaşanması durumunda oyuncunun süresiz olarak oyundansağlıyor.Üreticilerin gözden kaçırdığı noktalar ise oyunlardadoğurabiliyor. Oyun tasarlanırken atlanan veya aktif hâle getirilip daha sonra kapatılmayan bazı özellikler, oyunun gidişatındaolaylar yaşanmasına ön ayak oluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde popüler hâle gelen ve oyuncular arasında hızla yayılantam da bu şekilde bir açığa sahip olduğu ortaya çıktı.7 Nisan tarihinde yayınlanan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan FPS savaş oyunu, klasikleşmiş Counter Strike: Global Offensive'e mantık olarak benzemesiyle öne çıkıyor. CS: GO'ya göre çok daha detaylı karakterlere sahip olanher karakterin kendine özel birkaç gücü bulunuyor.gözde karakterlerinden Cypher'da keşfedilen bir açık, oyunun gidişatını tamamen değiştiriyor. Cypher'ın casus kamera özelliği duvara yerleştirilip üzerinefırlatıldığında kamera, silahı tutuyor. Daha sonra kameraya uzaktan erişim sağlayan Cypher, adeta birdönüşüyor.Oyundaki bir açık olan bu kombinasyonda kamera ve silah birleşiyor. Üstüne üstlük, silahın mermisihâle gelirken silahta şarjör doldurma gereği bile duyulmuyor. Oyunda rakip tarafından görülemeyecek kör noktalaratarafından yerleştirilebilecek kamera üzerinde bu açık kullanılarak, neredeyse tüm rakip oyuncuları alt etmekhâline geliyor.geliştiricisi Riot Games tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken keşfedilenne zaman düzeltileceğine dair bir bilgi de bulunmuyor.Peki Valorant'ın başlatıcısında, giriş yaptıktan sonra aldığımız "Oyunu Oynamaya İznin Yok" hatası da neyin nesi? Valorant Nasıl oynayabiliriz? Bu oyunu oynamaya iznin yok hatası çözümü nedir? Valorant Oyuna erişilemiyor, neden kardeşim, neden erişemiyorsun?Tam Valorant'ın sitesinden Launcher'ı indirdiniz, çok güzelBuraya kadar çok güzel gidiyor değil mi? "Ee, masaüstüne kısayol da geldi, tıklayıp hemen oynayayım". Giriş yap diyor, "hesabımı oluşturayım veya var olan LoL hesabımla giriş yapayım."Girişte yaptık çok güzel…Evet, beklediğimiz ana geldik. Peki bu sorun nasıl çözülüyor?Valorant'ı oynayabilmek için özel izne ihtiyacınız var dostlar, bundan dolayı ya YouTuber ya da Twitch yayıncısı olmanız gerekmektedir. Kısacası oyunu tanıtabilecek bir kitleniz var ise zaten Riot Games sizi bulur, merak etmeyin.Valorant'ı sizin benim gibi adamlar kapalı betada nasıl oynayacak diye düşünüyorsanız, bunun cevabı da bu:Twitch üzerinde yayıncılar yayın yapmaktadırlar, bu yayıncıların yayınlarını izleyerek, Twitch'te drop dediğimiz bir şey var, ödül her ne ise, yayını izleyen ve algoritmayı tamamlayan o droplarda (aslında pek bir şey yapmanız gerekmiyor, çok uzun süre izlemelisiniz yanılmıyorsam) kullanıcılara Valorant'ı oynayabilmek için yetki veriliyor. Bu yetkiye sahip olan oyuncunun hesabına, bu adam Valorant'ı oynayabilir gibi bir yetki veriyorlar ve yukarıdaki gibi giriş yaptığınızda, hata ile karşılaşmıyorsunuz. Yakında bununla ilgili detaylı bir makale yazacağız.Kısacası şu an bir Valorant Key'iniz yoksa, şu an oyunu kapalı betada iken oynayamazsınız. Riot Games'in oyunu açık betada çıkarmamasının geçerli nedenlerinin olduğuna şüphesiz hepimiz eminiz zaten.Valorant "oyunu oynamaya iznin yok" konusu ile alakalı soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Oyunla ilgili farklı konularda makaleler yazmamızı istiyorsanız, yine onları da yorumlar kısmından bizlere ulaştırabilirsinizEğer Valorant oyununu kapalı betadayken oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şeydağıtan yayıncılarını izlemek. Siz izlerken drop düşerse size bir bildirim gelecek. Bildirimdeoyunuyla ilgili bir şeyden bahsediyorsa kazandınız demektir, tebrik ederiz.Aşağıda belirteceğimiz yayıncılarıoynarken izleyerekdüşürebilirsiniz. İştene zaman biteceği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bana sorarsanız Valorant'ın çıkış tarihinden birkaç hafta sonra oyun açık ve ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.2019'un Ekim ayında Project A adıyla duyurulan fakat sonradanismiyle çıkış yapan oyun 7 Nisan 2020'de kapalı betayla ilk açılışını başlattı. Temelinde aynı Cs go oyunu gibi 5v5 taktiksel nişancı oyunu olarak geçenoyununda 2 takım vardır. Her bir takımda toplam 5 oyuncu bulunmaktadır. Saldırı takımı Spike adı verilen bombayı A, B veya C bölgelerine kurmaya çalışır. Savunma takımının amacıysa Spike bombasını imha etmektir. Savunma takımı henüz bomba kurulmadan karşı takımı yok ederse oyunu kazanmış olur.oyununda her karakterin kullanabileceği farklı yetenekleri vardır. Yani sadece silahlarla değil karakterinizin özellikleriyle de düşman öldürebileceksiniz.Twitch'te rekor izlenme sayılarına ulaşanoyunununolacağı da en çok merak edilen konulardan birisi. Neredeyse her bilgisayarda donma veya kasma yaşamadan oynayabileceğinizoyunubir boyuta sahip olacak.Özgün bir şekilde harmanlanan mekanikler, göze hoş gözüken grafik dizaynı, oynanışı zevkli hale getiren karakter özellikleriyle piyasayı kasıp kavuracak oyun Valorant'ın sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz. İşte