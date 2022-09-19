VALORANT 5.1 Yama Notları

Riot Games'in sevilen yapımlarından VALORANT 5.1 güncelleme notları paylaşıldı. İşte yamada öne çıkanlar:



AJAN GÜNCELLEMELERİ



PHOENIX

Falso, Phoenix'in yetenek setinin temelini oluşturuyor. Ayarlama seçeneklerini keşfettikçe gördük ki Falso yeteneğini güçlendirdiğimiz zaman bütün yetenek seti de güçlenmiş oluyor. Yani değişikliklerin etkisini anlayabilmek için Phoenix'i Falso'nun ekosistemdeki diğer yeteneklerle daha iyi rekabet edebildiği bir ortamda değerlendirmek istedik. Phoenix'e oyunu açan agresif bir ajan gözüyle bakıyoruz, dolayısıyla Yakardöner ve Ateşten Duvar yeteneklerindeki ek değişikliklerin amacı, Phoenix'in bölgeleri ele geçirirken veya turun başında çatışmaya girerken ileriye dönük hedeflerini desteklemekti.



Falso (Q)



Azami parlama süresi arttı: 1,1 sn. >>> 1,5 sn.

Kör edici bombanın hazırlanma süresi azaldı: 0,7 sn. >>> 0,5 sn.



Ateşten Duvar(C)



Phoenix artık duvarını bükmeyi bırakırsa silahını daha erken kuşanacak.



Yakardöner (X)



Phoenix artık işaretlenen konumda dolu canla ve yeteneği kullandığı esnadaki zırh miktarıyla hayata dönecek.



YORU



Yoru oyuncularının ulti kullanırken ana planlarını kurmakta sorun yaşadığını fark ettik. Umuyoruz ki bu değişiklikler sorunun bir kısmını gidererek hem sizi ulti sırasında flaş kullandığınız için ödüllendirecek hem de rakiplerin karşı koymasını engelleyecek oyun tarzlarının önüne geçmeye devam edecek.



Boyutlararası Geçiş (X)



Ulti süresi arttı: 10 sn. >>> 12 sn.

Yeteneği bırakma süresi azaldı: 1,2 sn. >>> 0,8 sn.



KAY/O



KAY/O son yaptığımız değişikliklerden beri fazla yaşam kalitesi güncellemesi geçirmedi, bu duruma bir son vermek ve yetenek setinin yeterince ulaşılır gelmeyen kısımlarına da ulaşmanıza yardım etmek istedik.



PARÇA/Tesirli (C)



Alan çapı azaldı: 10 metre >>> 8 metre

Artık görüş alanında olsa da olmasa da hasar verecek.



İPTAL/Komut (X)



Çöktükten sonra KAY/O'nun tekrar kaldırılma sesinin tamamını artık yalnızca silah arkadaşları duyacak.

Düşmanlar sadece tekrar kaldırılma başladığında kısa bir ses duyacak. Böylece ulti küreleri veya Spike'a dokunmaya benzer oynanış biçimleri ortaya çıkacak.



OYNANIŞ SİSTEMLERİ



Yeni İkincil Hesap Tespit Etme Özelliği (Kuzey Amerika)



İkincil hesap tespit sistemlerimize eklediğimiz özellik, yeni oyuncuların (tüm yeni hesapları kastediyoruz) uygun beceri seviyesindeki oyuncularla öncekinden çok daha hızlı eşleştirilmesini sağlıyor.

Bu değişikliği önce Kuzey Amerika'da test ediyoruz. Her şeyin doğru şekilde çalıştığından emin olunca tüm dünyada uygulamaya geçeceğiz.



Test süreci 11 Temmuz 2022 haftasında başlayacak.

Başka bir oyuncunun yanında veya arkasında yürürken yaşanan çarpışma davranışı geliştirildi.

Bu durum, silah arkadaşlarınızla birbirinize yakın yürürken yaşanan gecikmeyi fazlasıyla azaltacak (bir bölgeye koşmak veya başlangıç bölgesinden çıkmak artık daha rahat olacak!).



OYUN MODLARI



Spike'a Hücum modundaki İkiz Avcılar artık yok edilebilir duvarlara hasar verecek.



HATALAR

Performans



Saf Girdi Süresi ayarı açıkken sohbet penceresinde veya arkadaş listesinde kaydırma yaptığınızda direkt olarak en yukarı veya en aşağıya gitmesine sebep olan hata giderildi.



YORU



Boyutlararası Geçiş yeteneğinin kullanımı sırasında dokunulmazlık durumunun istenilenden daha geç devreye girmesine sebep olan hata giderildi.



SOVA



Sova'nın Şok Oku'nun düşman tuzaklarına ve diğer oyun nesnelerine (oyuncular hariç) hasar vermemesine sebep olan hata giderildi.



FADE



Fade'in Musallat yeteneğinin bazen ince duvarların arkasındaki düşmanları ortaya çıkarmasına sebep olan hata giderildi.



(Esporlab.com)



