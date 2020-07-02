VALORANT 4.02 Yama Notları paylaşıldı

Yeni VALORANT güncellemesi oyuncular ile buluştu.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni VALORANT raporlama sistemi Alarmbot'un ve Yeni Ay Yılı Kaplan setinin tanıtılması ile gündeme gelen VALORANT için yeni güncelleme, 1 Şubat Salı günü geldi. Akşam saatlerinde yayınlanan VALORANT 4.02 Yama Notları ile kısa ama bazı önemli sorunları düzenleyen güncellemenin detayları açıklandı.

VALORANT 4.02 Yama Notları

Performans Güncellemeleri

Pencereli Tam Ekran modu, Tam Ekran moduna yakın bir gecikmeye sahip olacak şekilde iyileştirildi.
Bu iyileştirmeler oyun içi arayüzle uyumlu şekilde çalışıyor fakat oyun penceresi üzerinde başka bir programın penceresi açık olduğunda bu iyileştirmeden verimli şekilde faydalanamazsınız.

Sosyal Güncellemeler

AFK Tespit Sistemi İyileştirmesi yapıldı.
Oyuna katılmamaya yönelik davranışları tespit etme yöntemleri geliştirildi.

Ajan Seçim Ekranında Raporlama

Oyun öncesinde oyuncuların üstüne sağ tıklayarak onları olumsuz davranışları için rapor edebilirsiniz.

Hatalar

Kozmetik

Spectrum Z logosunun etrafındaki parıltı efektinin Bulldog silahı özelindeki ikinci inceleme animasyonu sırasında tetiğin hemen yanında görünmesi sorunu çözüldü.

Ajanlar

Killjoy'un Sage tarafından yeniden canlandırıldıktan sonra yerdeki Alarm Botu ve taretlerini yerden alamamasıyla ilgili sorun çözüldü.

(Kaynak: playerbros.com)

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