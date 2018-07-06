Valon Behrami, Roger Federer'e çıkıştı!

İsviçre Milli Takımı'nın futbolcusu Valon Behrami, teniste dünya 1 numarası olan Roger Federer'e karşı ağır sözler kullandı.

İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sinirler gerildi. İsviçre'nin orta sahasında görev alan Valon Behrami, İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer'in kendilerini eleştirmesi karşısında ağır sözler kullandı.

Federer, İsviçre Milli Takımı'nın elenmesinin ardından ''Hayal kırıklığına uğradım. Takımdan daha fazlasını beklerdim. İsveç karşısında büyük bir fırsat kaçırdık. Ancak kazanmayı da hak etmemiştik. Kim bilir belki de dünyanın en iyi 8 takımı arasında değilizdir.'' sözlerini kullanmıştı.

Behrami ise Twitter hesabından bu sözleri alıntılayıp Federer'e ''Sen kendi işine bak!'' cevabı verdi.

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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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