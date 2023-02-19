İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardındangeçersiz sayıldı.
Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadılar.
Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Son yılların en kötü dönemini geçiren Sevilla ise 25 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.
Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardındangeçersiz sayıldı.
Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadılar.
Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Son yılların en kötü dönemini geçiren Sevilla ise 25 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.
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