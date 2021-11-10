Vallecano, Falcao'dan mutlu! 1 yıl daha...

Rayo Vallecano, performansından memnun olduğu Radamel Falcao'yu 1 yıl daha kadrosunda tutma kararı aldı.AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray'dan Vallecano'ya transfer olurken 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza atan Falcao, performansıyla kulübünü mutlu etti. 8 maçta 5 gol atan Kolombiyalı yıldız için Vallecano opsiyonu kullanma kararı aldı.La Liga'da kümede kalma mücadelesi vermesi beklenirken sezonun ilk 3'te 1'lik bölümünü 6. sırada bitiren Vallecano için sezonun kahramanlarından biri olan Falcao'nun da bu karardan mutlu olduğu kaydedildi.Önceki sezonlara göre daha az sakatlık yaşayan 35 yaşındaki golcü, bu sezon Getafe, Athletic Bilbao, Cadiz, Barcelona ve Real Madrid ağlarını havalandırmayı başardı.