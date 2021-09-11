Vallecano Başkanı: "Falcao tarihin en iyi 3 golcüsünden biri"

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, Radamel Falcao transferi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vallecano Başkanı: 'Falcao tarihin en iyi 3 golcüsünden biri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 12:03
Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Falcao'nun transferiyle ilgili konuşan Presa, "Falcao Madrid'e geldi ama takımla maça çıkmak için yeterince antrenman yapmadı. Madrid'e geldiğinde zaten takım arkadaşları Valencia yolundaydı. Her şey yolunda giderse gelecek hafta pazar günü Getafe'ye karşı sahada olacak." ifadelerini kullandı.

"FALCAO; SAF BİR BİTİRİCİ!"

"Rayo Vallecano'nun hücum gücü Falcao'yla birlikte katlanacak." diyen Presa, "Radamel, elimizdeki forvetlerden daha farklı özelliklere sahip. Radamel, neredeyse nesli tükenmiş, birçok alternatif sunan saf bir bitirici. Onun gelişi hem La Liga, hem de Rayo'ya olan ilgiyi artırdı." dedi.

"TARİHİN EN İYİ 3 GOLCÜSÜNDEN BİRİ"

Falcao'yu değerlendiren Presa, "Alçakgönüllü bakacak olursam, Radamel Falcao futbol dünyasının son 25 yılda gördüğü en iyi santrfor. Bence Hugo Sanchez ve Pele ile birlikte futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 santrforundan biri." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.