Valiliğin girişimiyle alınan tekerlekli sandalyelerle 2. Lig'e yükseldiler

Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol Takımı, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın girişimiyle alınan tekerlekli sandalyelerle mücadele ettikleri karşılaşmalar sonucu 2. Lig'e yükseldi.



Yalova'da yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig grup müsabakalarını namağlup tamamlayarak play-off etabına katılan Zile Bedensel Engelliler takımı, play-off müsabakalarını da üçüncü bitirip adını 2. Lig'e yazdırdı.



Kulüp oyuncuları ve teknik heyet, valilik binası önünde Tokat Valisi Ozan Balcı'yla bir araya geldi. Oyuncularla bir süre sohbet eden Balcı, sporculara hediyeler verdi.



Takımı başarılarından dolayı kutlayan Balcı, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri gelmişti. Basketbol oynayabilmek için tekerlekli sandalye istemişlerdi. Biz de karınca kararınca yardımcı olduk. Gördük ki ufak bir dokunuşla nice güzel başarılar elde ediyorlar. Bugün de ikinci lige yükselmiş olarak geldiler. Engelli sporcularımıza her alanda desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Takımın antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu ise, "Vali Bey'in bize vermiş olduğu sandalye desteği, yolun yarısından fazlasını gitmemize neden oldu. Sandalyenin değeri fazla. Sadece spor için kullanılan sandalyelerdir. İlk geldiğimiz zaman Vali Bey bize bu sandalyelerden yaptırma sözü verdi. Hiç ikiletmeden, kırmadan sandalyelerimizi 1 ay içerisinde yaptırdı. Kendisine minnettarım. Bu başarıda en büyük payın kendisine ait olduğunu söylemek isterim. Valimiz bize 6 sandalye aldı." diye konuştu.







