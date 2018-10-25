Vali Aktaş, UYAFA Şırnak takımını kabul etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Uluslarası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımını kabul etti.Valilik toplantı salonunda futbol takımı oyuncuları ve antrenörleriyle bir araya gelen Vali Aktaş, takımın elde ettiği başarıyla Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını söyledi.Gençlere fırsat verildiğinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğinin Şırnaklı gençlerin şampiyon olmasıyla bir daha gösterildiğine dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:"Görevimiz sizlere daha iyi bir gelecek sunmak, yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için sizlere fırsat oluşturmaktır. Futbol oynamaktan vazgeçmeyin biz de sizlere her türlü desteği vereceğiz. Gerek altyapı ve tesis konusunda gerekse böyle organizasyonlara katılmanız noktasında sizlere gereken desteği vereceğiz. İnşallah ileride bu çocuklarımız eğitimlerini de aksatmadan büyük takımların altyapısına girerek, milli takımımıza uzun yıllar hizmet etme olanağına sahip olurlar."Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci de gençlerin takım halinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini aktararak, Altınordu, Malatyaspor ve Sivasspor takımlarının sporcularına altyapılarında yer vermek için teklif getirdiğini belirtti.Vali Aktaş, başarılı sporculara çeşitli hediyeler verdi.