Valerien Ismael: 'Üzerine koyarak gidelim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sivasspor müsabakası öncesi öğrencileriyle özel bir konuşma gerçekleştirdi.
Fransız teknik adam, "Yükselişe geçiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerek. Sezon başı yapılan kayıpların önemi sonlarda anlaşılır. Bu nedenle bu dönemleri galibiyetlerle geçmek sezon sonu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Ismael, ayrıca, daha çok şut ve pas yapmaları gerektiğini söyledi.
Fransız teknik adam, "Yükselişe geçiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerek. Sezon başı yapılan kayıpların önemi sonlarda anlaşılır. Bu nedenle bu dönemleri galibiyetlerle geçmek sezon sonu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Ismael, ayrıca, daha çok şut ve pas yapmaları gerektiğini söyledi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ