Valerien Ismael: "Üzerine koyarak gidelim"

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, yaklaşan Sivasspor karşılaşması öncesi ipleri iyice sıkı tutmaya başladı. Fransız teknik adam, Sivas maçı için oyuncularını motive çalışmalarında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael: 'Üzerine koyarak gidelim'
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28 Ağustos 2022 13:02
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sivasspor müsabakası öncesi öğrencileriyle özel bir konuşma gerçekleştirdi.

Fransız teknik adam, "Yükselişe geçiyoruz. Bunu devam ettirmemiz gerek. Sezon başı yapılan kayıpların önemi sonlarda anlaşılır. Bu nedenle bu dönemleri galibiyetlerle geçmek sezon sonu için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ismael, ayrıca, daha çok şut ve pas yapmaları gerektiğini söyledi.



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