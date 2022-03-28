Valerien Ismael Türk mutfağı ile tanıştı

Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı Fransız teknik direktör Valerien Ismael ve ekibi, Türk mutfağını tanımaya başladı.

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Valerien Ismael Türk mutfağı ile tanıştı
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28 Mart 2022 09:19
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul'u ve lezzetlerini yardımcılarıyla birlikte tanımaya başladı.

Önce Beşiktaş'ın stadı ve tesislerini inceleyen Ismael, daha sonra takım analizini çalışmaya başladı. Fransız teknik adam akşamları ise yardımcıları ile beraber seçkin restoranlarda Türk lezzetlerini tadıyor.

Önceki akşam ekibiyle birlikte soluğu Nişantaşı'ndaki bir restoranda alan 46 yaşındaki teknik adam, yardımcıları ile beraber sıra dışı bir akşam yemeği ile tanıştı.

Fransız hoca, lezzete hayran kaldığını belirterek, şeflere teşekkür etti.



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