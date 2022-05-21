Valerien Ismael: "Taraftar gurur duyacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Konyaspor mücadelesi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael: 'Taraftar gurur duyacak'
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21 Mayıs 2022 18:36
Süper Lig'de Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç öncesi açıklama yaptı.

Fransız teknik adam, sahaya sürdüğü kadro için, "Cezalımız, sakatlıklarımız, sakatlıktan dönenlerimiz var. Uzun bir sezon oldu. Bizimle olanların üzerinden gitmek istiyoruz. Bazı futbolcuları görmek istiyoruz. Güçlü bir şekilde taraftarımızın önünde sezonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ismael, ayrıca, "Bizim için mantalite, disiplin ve kalite önemli. Tutkulu bir oyuncu grubu olacak. Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım hazırlamaya çalışacağız" diye konuştu.

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