Valerien Ismael: 'Tam saha pres istiyorum!'

Beşiktaş, Avusturya'da yaptığı yeni sezon hazırlık kampında oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor.



Günde çift idman yapan siyah-beyazlı futbolcular, teknik direktör Valerien Ismael'in antrenman temposunun çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Uzun zamandır böylesi bir kamp temposu görmedik" diye konuşuyorlar.



Antrenmanların ilk 20 dakikasında kondisyon hareketleri yapan takım, hemen peşinden taktik çalışmalara geçiyor ve neredeyse hiç durmuyor. Taktik antrenmanda bile sahanın tamamını kullanan Valerien Ismael, uygulatmak istediği 3-4-3 sisteminin ayrıntılarını sürekli olarak tekrar ettiriyor.



3-4-3, 3-4-1-2 gibi varyasyonları deneyen Ismael'in ana felsefesi, maçı rakip yarı alana yıkarak yoğun presle top kapmak ve hemen hücum organizasyonu oluşturmak.



Topu kaybettikten sonra kazanmak için anında harekete geçmek gerektiğini sürekli tekrarlayan teknik adam, futbolcuların verdiği reaksiyondan memnun görünüyor.



