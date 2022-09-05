Valerien Ismael: 'Tam bir savaş oldu!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maç sonrası çıkan olaylarla ilgili konuştu.Mücadeleyi değerlendiren Valerien Ismael, "." dedi."Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Kendi takım arkadaşını korumak istediği bir anda kartı gördü. Duyguları anlarım, duygusal olmak başka bir şey. Taraftarın sahaya girmesi ve futbolculara saldırması kabul edilebilir bir şey değil. Anlayamıyorum. Kırmızı kartı kabul edilemez görüyorum.Bazı anlarda daha akıllı, daha sakin oynamak gerekiyor. Duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir maç oynadık. Önde olduğunda rakibimizin bir şekilde maçı durdurma isteği oldu. Sorun değil, Ankaragücü'ne karşı ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada da bizimle birlikte olacak.Taraftarın sahaya girmesini eleştiriyorum. Bu konu tamamen saygı dışı. Diğer konuyu biz kendi içimizde konuşur hallederiz. Esas konudan uzaklaşmamak lazım. Sahaya bir taraftarın girip oyunculara saldırması kabul edilebilir değil."