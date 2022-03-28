Valerien Ismael rüzgarı! Beşiktaş dersleri

Beşiktaş'a teknik direktör olur olmaz ayğının tozuyla antrenmanlara başlayan Valerien Ismael, takımı hem Trabzonspor maçına hazırlıyor hem de geçmişteki maçları izleyerek teşhis koymaya çalışıyor.Beşiktaş'a teknik direktör olur olmaz ayağının tozuyla antrenmanlara başlayan Valerien Ismael, takımı hem Trabzonspor maçına hazırlıyor hem de geçmişteki maçları izleyerek teşhis koymaya çalışıyor.



Takımın sezon başından beri pozisyonlara girmesine rağmen ciddi derecede bir 'gol atma' sıkıntısı yaşadığını notlarına ekleyen Fransız teknik adamın, üçüncü bölgede oynayan oyunculara ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi. Ismael'in başta Batshuayi olmak üzere hücum oyuncularıyla sürekli görüşmeler yapacağı kaydedildi.



Takımın son teknik direktörü Önder Karaveli ile de tanışan fakat henüz detaylı bir teknik görüşme yapamayan Ismael'in, en kısa zamanda bu toplantıyı organize etmesi bekleniyor. Genç hocanın, Önder Karaveli'nin görüşlerini merak ettiği ve değer verdiği bildirildi.



Galibiyet istiyor



Öte yandan hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli dönemlerinin antrenmanlarından maçlarına kadar her detayı öğrenmek isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı, bir nevi iki işi birarada yürütmeye çabalayacak.



Beşiktaş'taki kariyerine Trabzonspor maçını kazanarak başlamak isteyen 46 yaşındaki antrenör bu nedenle idmanlarda hem eski sistemi hem de 3-4-3'ü deneyecek. Takımın bir anda 3-4-3'e geçerek bocalamasını önlemeye çalışacak. Valerien Ismael, takımın geçmişin hatalarını da ortaya çıkararak bir dahaki sezonun hazırlığını böylelikle yapmış olacak.



Ismael'e durmak yok



Beşiktaş'ta takım dünü izinli geçirse de teknik direktör Valerien Ismael'in yoğun mesaisi sürüyor. Fransız teknik adam hızlı bir şekilde Trabzonspor'la oynayacakları maça hazırlanıyor.



2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak önemli mücadele öncesi rakiplerini analiz eden Ismael, hem geçmiş maçları izliyor hem kendini takımını inceliyor hem de genel olarak ligin yapısını araştırıyor. Hafta boyunca analizlerine hız kesmeden devam edecek Valerien Ismael en kısa sürede Trabzonspor'u ezberlemek ve buna bağlı olarak takımını yönlendirmek istiyor.



Tesislere tam not



Yeni teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ın tesislerine hayran kaldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde detaylı bir tur yapan Ismael, tüm ihtiyaçların olduğunu ve Avrupa standartlarında hatta ötesinde bir ortam oluşturulduğunu vurguladı. Sahaları da çok beğenen Fransız çalıştırıcının bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ettiği bildirildi.





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